 

«Миф о существовании античных Греции и Рима придумали для принижения роли России»: Мединский разоблачил очередную мистификацию Запада

02.07.2026, 13:18, Разное
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Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский усомнился в существовании Древней Греции и Древнего Рима. 

«Миф об этих та называемых цивилизациях был создан британскими русофобами в XVIII веке с целью принизить роль России в мировой истории. Ведь наша страна продолжала дело Византии, поэтому коллективному Западу пришлось выдумать историю целого тысячелетия», – сказал доктор исторических наук.

В ближайшее время в российских школах прекратят изучать «античную» историю, вместе в программу общеобразовательных учреждений будет добавлен курс истории Византии и внеклассные уроки «Мифы о России».

Научным открытием Мединского уже заинтересовались в Иране, КНДР, Вьетнаме и других дружественных странах. До конца года историк планирует выпустить серию видеороликах на национальных языках, посвящённых определяющей роли России в мировой истории и попыткам коллективного Запада очернить Москву и россиян. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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