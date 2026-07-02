Ученые готовы предсказать, когда на Земле исчезнут последние растения

Исследователи из благотворительной организации Blue Marble Space выдали самый оптимистичный прогноз полного исчезновения жизни на нашей планеты — за исключением, разве что, скрытых глубоко в грунте микробов. В отличие от официальной науки, чья скептическая оценка устанавливает горизонт примерно в 600 млн лет, энтузиасты надеются, что жизнь продержится до 1,84 млрд лет. Но все сходятся в том, что порог в 2 млрд лет Земле не пережить – она станет безжизненной скалой задолго до того, как ее поглотит превратившееся в красного гиганта Солнце.

Существование жизни на Земле зависит от трех критических факторов: средней температуры на поверхности, наличия жидкой воды и определенного уровня углекислого газа. Нынешние страсти по поводу увеличения выбросов CO2 – мимолетное явление в истории планеты, а глобальная тенденция такова, что концентрация этого жизненно важного газа в атмосфере неизбежно будет падать. Когда она сократится с текущих 400 частей до 30 частей на миллион, фотосинтез станет невозможен и растения вымрут. Это произойдет в самом оптимистичном варианте через 1,5-1,8 млрд лет.

Но еще раньше испарятся океаны, из-за постоянного увеличения потока солнечного излучения. Оно же разогреет планету в целом, примерно на 20 градусов в течение 1,5 млрд лет и еще на столько же в следующие 0,5 млрд лет. Но вода исчезнет гораздо раньше — уже через 1 млрд лет. По мере нагрева водяной пар будет проникать в стратосферу, где ультрафиолетовое излучение расщепит молекулы на кислород и водород – последний улетучится в космическое пространство. Вода наверняка сохранится в незначительных количествах в подземных полостях, но по мере дальнейшего нагрева планеты потреблять ее уже будет некому.Источник — JGR Atmospheres

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro