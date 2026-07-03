 

«Это был карточный долг»: Зюганов объяснил, за что Ельцин перевёл ему 50 миллионов долларов 4 июля 1996 года

03.07.2026, 16:18, Разное
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В Российской государственной библиотеке им. Ленина состоялась презентация новой монографии Геннадия Зюганова «60 лет в строю», в которой главный коммунист России рассказывает о своей политической карьере после вступления в КПСС в 1966 году.

«За эти годы произошло много интересного: менялась страна, а вместе с ней партия и мы, верные ленинцы. Именно об этом моя книга», – сказал лидер КПРФ. 

Отдельная глава в «60 лет в строю» посвящена мифам, связанным с биографией Зюганова – его дворянском происхождении, сотрудничеству с ЦРУ и тайных договорённостях с Борисом Ельциным на президентских выборах 1996 года.

«Меня часто спрашивают, почему 4 июля 1996 года, на следующий день после второго тура голосования, Борис Николаевич перевёл мне 50 миллионов долларов. Это никак не связано с кампанией, просто весной мы принимали участие в турнике по подкидному «Дураку» и я выиграл», – пишет глава компартии.

Монография вышла тиражом 100 тысяч экземпляров, в ближайшее время издание поступит в продажу на маркетплейсах и книжных магазинах. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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