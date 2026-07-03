 

Проголосовавшим за «Единую Россию» бесплатно выдадут по 10 литров бензина

03.07.2026, 13:18, Разное
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Центральная избирательная комиссия совместно с министерством энергетики утвердила программу стимулирования электоральной активности, согласно которой каждый гражданин, пришедший на выборы в сентябре 2026 года и отметивший в бюллетене партию «Единая Россия», получит в подарок десятилитровую канистру бензина марки АИ-95. Соответствующее распоряжение подписано в рамках федерального проекта «Топливная демократия», направленного на «повышение осознанности избирательного процесса через материальное закрепление гражданской позиции».

«Мы долго искали баланс между агитацией и социальной поддержкой, – заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. – Бензин – это символ мобильности, развития и уверенности в завтрашнем дне. Получая такой вот бонус, избиратель буквально заправляет свою верность курсу партии на полный бак».

Механизм выдачи будет интегрирован с системой электронного бюллетеня в мессенджере МАХ: после подтверждения выбора на экране появится динамический QR-код, который необходимо предъявить на ближайшей АЗС-партнёре. Топливо будет отпускаться в фирменных канистрах с логотипом избирательной кампании.

Техническая реализация потребует от нефтяных компаний резервирования 18 миллионов ёмкостей и установки дополнительных терминалов верификации на заправочных пистолетах с маркировкой «Честный знак». 

Первые пилотные партии канистр уже отгружены на склады федеральных сетей, а инструкция по их использованию опубликована в разделе «Мои выборы» национального мессенджера.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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