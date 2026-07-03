Ученые раскрыли загадку краба в бутылке

Исследователи из Университета Хиросимы (Япония) 15 июля 2022 года отплыли на небольшой лодке примерно на 500 метров от побережья острова Сесоко (префектура Окинава), чтобы заняться сбором образцов рыбной молоди, и случайно наткнулись на открытую пластиковую бутылку из-под китайского вина «Шаосин», плавающую на поверхности воды. Заглянув внутрь, ученые к своему удивлению обнаружили, что на дне застрял живой трехпятнистый плавающий краб (Portunus sanguinolentus). Причем он был явно намного больше, чем горлышко бутылки.

Ширина панциря краба, который оказался половозрелой самкой с отсутствующей третьей левой ногой, составляла 88,23 миллиметра, а длина — 40,31 миллиметра. При этом диаметр горлышка достигал всего 24 миллиметров. Чтобы извлечь краба из бутылки, ее пришлось разрезать.

Очевидно, что краб не мог пролезть в бутылку при такой разнице в размерах. Поэтому перед исследователями, статья которых опубликована в журнале Ecosphere, встало сразу несколько вопросов: как краб попал в бутылку, как долго там находился и чем все это время питался?

Анализ ДНК содержимого желудка показал, что краб питался мальками, отловленными учеными рядом с бутылкой и, вероятно, заплывавшими внутрь нее, а также выросшими внутри сосуда водорослями. Причем, судя по очень крупным размерам самки, в течение длительного периода пища ей доставалась в изобилии.

На бутылке была маркировка, указывающая на то, что ее изготовили 17 ноября 2021 года, примерно за восемь месяцев до поимки краба. Поскольку точно не известно, когда именно бутылка оказалась в море, для оценки продолжительности пребывания краба внутри нее ученые применили биологические подходы.

Во-первых, основываясь на данных о скорости роста крабов этого вида, исследователи предположили, что для достижения своего размера самке потребовалось примерно два месяца. Этот же срок подтвердила оценка темпов роста балянусов (морских желудей) Lepas anserifera, прикрепившихся к внешней поверхности бутылки.

В итоге ученые пришли к выводу, что краб проник в бутылку в совсем юном возрасте, когда его размеры позволяли это сделать, и в течение примерно двух месяцев питался молодью рыбы, попадавшей в бутылку. В результате он оказался в ловушке, так как вырос слишком большим, чтобы выбраться из бутылки.

Авторы статьи отметили, что это расследование продемонстрировало: опасность загрязнения морской среды пластиком распространяется не только на тюленей и морских птиц, запутавшихся в рыболовных сетях, или на морских черепах, поедающих пластиковые пакеты, но и на более мелких морских обитателей.