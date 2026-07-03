Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну объявил об отставке

Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну объявил, что уходит в отставку. Заявление было опубликовано в пятницу, 3 июля, на его странице в соцсети Facebook. Мунтяну не назвал конкретную причину своего решения.

«Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра. Я принял предложение стать премьером с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать переменам к лучшему. В момент, когда я понял, что больше не могу исполнять свой мандат в соответствии с принципами и убеждениями, которых придерживаюсь, я выбираю уйти», – написал Мунтяну.

Александр Мунтяну был утвержден премьер-министром Молдовы в октябре 2025 года после победы проевропейской партии PAS на парламентских выборах. До назначения он работал экономистом, в том числе во Всемирном банке, и не занимал ранее политических должностей. Своими приоритетами во главе правительства он называл «ЕС, мир, рост».

Отставка Мунтяну произошла на фоне попыток Кишинева продвигать вступление Молдовы в ЕС, проводить реформы и справляться с экономическими последствиями войны в Украине. Пока не сообщается, кто может возглавить новое правительство.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro