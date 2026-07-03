 

Власти РФ — в Белгороде в результате ракетного обстрела погибла женщина

03.07.2026, 7:30, Разное
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Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным оперштаба, в Белгороде в результате прилета снаряда погибла мирная жительница.

Также сообщается, что на территории инфраструктурного объекта произошло возгорание. К месту направлены пожарные расчеты.

Информация уточняется.


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