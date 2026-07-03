Власти РФ — в Белгороде в результате ракетного обстрела погибла женщина

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным оперштаба, в Белгороде в результате прилета снаряда погибла мирная жительница.

Также сообщается, что на территории инфраструктурного объекта произошло возгорание. К месту направлены пожарные расчеты.

Информация уточняется.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro