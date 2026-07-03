Трамп — Иран «примерно согласился на все, что нам нужно»

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CNBC, что, по его мнению, Иран в ходе переговоров «примерно согласился на все, что нам нужно».

Говоря о военном противостоянии с Ираном, Трамп снова заявил, что США «полностью победили их в военном отношении». «У них осталось несколько ракет, но мы можем стереть и их», – заявил президент США.

Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающихся непрямых контактов между США и Ираном при посредничестве Катара и Пакистана. Ранее сообщалось, что следующий раунд непрямых ирано-американских переговоров может начаться 18 июля.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro