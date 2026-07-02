 

Бывшая руководительница «Роснано» Ирина Рапопорт заочно приговорена к 15 годам заключения

02.07.2026, 16:00, Разное
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Пресненский районный суд Москвы заочно приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего управляющего директора компании «Роснано» Ирину Рапопорт, которая покинула Россию. Она также приговорена к выплате штрафа в размере 300 миллионов рублей.

Как пишет «Коммерсант», в деле есть еще три фигуранта: бывший заместитель председателя правления «Роснано» Олег Киселев, директор дочерней госкомпании Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец.

Согласно следствию, в 2012-2015 годах преступная группа, в которую входили фигуранты, похитила у «Роснано» более 1,6 миллиардов рублей. Эти средства выводились через подконтрольные обвиняемым фирмы путем оформления договоров займа и поручительства с банком «Пересвет» и платежей по ним.

Единственным, что предстал перед судом, стал Дьяченко, ранее приговоренный к трем годам колонии. «Обвинение построено на лжесвидетельстве одного человека, Дьяченко, осужденного ранее, его показаниях, данных в обмен на собственную свободу. Это не приговор, а судебная ошибка. Мы незамедлительно обжалуем его в апелляционном порядке», – сказала адвокат Рапопорт Светлана Воронцова.


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