Юристы Rockstar будут преследовать моддеров за попытки вернуть в GTA VI возможность стрелять по женщинам и дискриминируемым группам

Юридический департамент компании Rockstar Games разослал известным разработчикам модификаций письма, в которых пригрозил судами за любые попытки вернуть в готовящуюся к релизу игру GTA VI возможность стрелять по «уязвимым и дискриминируемым группам», к которым причислены в том числе и женщины.

Согласно письму, подобные NPC защищены от урона «политикой равных возможностей и эквивалентной репрезентации». Погибнуть или пострадать они могут только в тех случаях, когда это обусловлено сюжетом, и не от рук игрока. В случае, если кто-нибудь попытается «изменить установленные правила взаимодействия», юристы Rockstar будут подавать против иски.

«Помимо несанкционированного вмешательства в игровые ресурсы, мы максимально задействуем ваше локальное законодательство по части hate crime и убедительно докажем в суде, что общество должно быть защищено от человека, который считает допустимым нанесение любого ущерба представителям дискриминируемых групп, вклюая гипотетическое воссоздание такой ситуации в виртуальном пространстве», – предупредили юристы.

Команда издателя игры (Take-Two Interactive) также добилась превентивной блокировки аккаунтов ряда известных моддеров на GitHub и в крупных соцсетях. В настоящий момент юристы собирают информацию о трудоустройстве и месте проживания разработчиков модификаций и готовятся организовывать иски в том числе к их близким родственникам и друзьям.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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