Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

К такому выводу пришел автор нового исследования, посвященного парадоксу Циолковского — Ферми. Как не раз писал Naked Science, за пределами России его обычно называют просто парадоксом Ферми — по имени итальянского физика Энрико Ферми, который сформулировал его много позже Константина Циолковского. Сам Циолковский не только раньше задался этим вопросом, но и сразу предложил одно из возможных объяснений.

Суть парадокса Ферми в том, что во Вселенной огромное число звезд и потенциально обитаемых планет. Млечный Путь существует миллиарды лет, однако человечество по-прежнему не встречает убедительных следов других разумных цивилизаций.

Обычно, когда речь заходит о межзвездной экспансии, воображение рисует что-то вполне человеческое: огромные корабли, колонии на других планетах, переселение и масштабные инженерные проекты. Сергей Ивлиев, независимый исследователь из Вены (Австрия), предложил сменить акцент. По его мнению, ключевой рубеж в развитии внеземных технологических цивилизаций — не просто появление ракет, радио и даже мощного искусственного интеллекта, а достижение стадии «автономной ИИ-космоиндустрии».

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Так он назвал состояние, в котором цивилизация уже поддерживает промышленную, вычислительную и научную инфраструктуру за пределами своей планеты почти без участия живых существ — с помощью ИИ, автономных роботов, космического производства и использования местных ресурсов.

После этого межзвездная экспансия превращается в рациональную страховку от катастроф. Небольшие автоматические аппараты можно отправлять к соседним звездам как своеобразные резервные копии цивилизации — с архивом знаний, генетической информацией, научными данными и оборудованием для локального производства. В отличие от пилотируемых миссий, такие зонды не требуют сложной системы жизнеобеспечения, могут быть маленькими, дешевыми и рассчитанными на долгосрочную работу.

К слову, нечто подобное делало и человечество, отправив в космос аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Вот только наши зонды ИИ-системами не оснащены. Напомним, на борту «Вояджеров» установлены золотые пластины, на которых зашифрована информация о земной цивилизации, ее обитателях и способах определить местоположение Солнечной системы относительно пульсаров и Солнца.

Иранские физики рассчитали, что технологические цивилизации существуют не больше пяти тысяч лет Исходя из парадокса Ферми, исследователи попробовали рассчитать, за какое время цивилизация перестает быть технологичной. Результаты не очень оптимистичны: если им верить, через 4800 лет земная цив… naked-science.ru

Подобная экспансия вовсе не обязана быть заметной издалека. Напротив, если решения принимает рациональная система, ориентированная на выживание и минимизацию затрат, она может выбрать «тихий» сценарий: малые аппараты вместо гигантских кораблей, редкую связь вместо постоянных сигналов, небольшие автоматические базы вместо космических империй.

В таком случае развитая цивилизация оставит после себя не грандиозные мегаструктуры, а куда более слабые сигналы — например, небольшие артефакты в устойчивых областях Солнечной системы, локальные следы переработки ресурсов или необычные техносигнатуры у экзопланет.

В научной статье есть и простые оценки, показывающие, почему такой сценарий важен для парадокса Циолковского — Ферми. Даже зонды массой примерно 10 килограммов при скорости около одного процента света могли бы за миллионы лет распространиться по значительной части Галактики. На фоне возраста Млечного Пути это очень мало. И если хотя бы одна цивилизация в нашей галактической окрестности миллионы лет назад достигла стадии автономной ИИ-космоиндустрии, ее автоматические «посланники» теоретически уже могли бы оказаться рядом с нами.

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Из этого Ивлиев вывел, что главный «фильтр» на пути разумной жизни может находиться не на стадии зарождения жизни и даже не появления интеллекта, а позже — в момент, когда цивилизация должна научиться безопасно совмещать мощный ИИ, автономную робототехнику, внеземную промышленность и долгосрочное управление такими системами.

Если все так, то главный вопрос парадокса звучит уже иначе: не «где все?», а почему за миллиарды лет никто до сих пор не оставил вблизи Земли даже следов такой тихой и, казалось бы, вполне рациональной экспансии. Результаты научной работы опубликованы на сервере препринтов Корнеллского университета.

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