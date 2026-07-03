«На какую разрешение дали, такую и купил»: в группе компаний «Ясно» предложили лишить россиян права выбора при покупке квартиры

Генеральный директор группы компаний «Ясно» Василий Кузовлев, выступая на Петербургском международном строительном форуме, предложил лишить покупателей права самостоятельно выбирать квартиры. По словам управленца, пора возвращаться к «лучшим советским практикам».

Топ-менеджер подчеркнул, что проблема отнюдь не в качестве новостроек и не в блогерах, которые освещают эту тему.

«Раньше говорилось, что надо преследовать жалобщиков, котоыре выискивают какие-то там недочёты и публикуют в интернете… Я хочу сказать, что дело совсем не в них. Да, надо преследовать, у нас тоже служба безопасности таких кошмарит, но проблема залегла отнюдь не здесь, тут надо шире смотреть, – сказал он на сессии «Управление потребительским спросом». – Из-за такого блогера покупатель подумает-подумает и пойдёт к конкуренту, у которого таких особенностей на объектах нет, – именно этого все боятся. Надо эту проблему решать, чтобы у потребителя не было возможности помыкать рынком и застройщиками».

Кузовлев предложил развивать тренд на возвращение к традициям и ввести управляемую государством очередь на квартиры и их распределение.

«По стоимости, по финансовой части, я не предлагаю коммунизм устраивать, разумеется. Будет то же, что сейчас: накопил – купил, ещё ипотека… Но не сам выбираешь, а на какую квартиру разрешение дали, такую и купил. Чтобы посмотрели ещё внимательно на тебя, кто ты такой вообще, – вот так должно быть. Надо, чтобы покупатели радовались тому, что есть, и не ввергали застройщиков в болезненное состояние соревнования, когда нам из кожи вон лезть надо, чтобы угождать клиенту. Это ему не нравится, то ему не нравится… Они так манипулируют застройщиками, манипулируют рынком, перегревают его. Не нравится – ну и сиди без квартиры», – развил свою мысль представитель девелопера.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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