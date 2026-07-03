ОДК раскрыла новые подробности о проекте авиадвигателя ПД-35

Изображение: ОДК

В Объединенной двигателестроительной корпорации поделились новыми подробностями о перспективной силовой установке большой мощности ПД-35, которая предназначена для применения в российских широкофюзеляжных пассажирских лайнерах и тяжелых военно-транспортных самолетах. Созданный в недрах ОДК демонстратор ПД-35 уже показал тягу более 35 тонн, заложенную в наименование проекта.

В основе ПД-35 лежит унифицированный газогенератор с техническими решениями, уже отработанными на авиадвигателе модели ПД-14. Диаметр вентилятора ПД-35 составляет 3,1 метра, но широкое использование в его конструкции композитов обеспечило заметное снижение общей массы установки. Кроме того, в новом двигателе активно применяются аддитивные технологии — свыше 2300 элементов и деталей двигателя изготовлены методом трехмерной печати.

Напомним, первая фаза наземных испытаний демонстратора ПД-35, в ходе которой было выполнено более 50 запусков, включая выход на взлетный режим, завершилась в 2024 году. В 2025 году специалисты ОДК приступили ко второму этапу, в рамках которого оцениваются надежность узлов двигателя и их ресурс.

Здесь стоит отметить, что параллельно с ПД-35 идет активная работа по авиадвигателю с меньшей тягой, получившему обозначение ПД-26. По предварительным данным, двигателями ПД-26 планируется оснащать пассажирские лайнеры МС-21-500 и МС-21-600, а также военно-транспортный Ил-100.

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