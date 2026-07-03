Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1591-й день войны

Минобороны РФ 3 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 27 июня по 3 июля в ответ на атаки по гражданским объектам на территории РФ Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры ВСУ, военные аэродромы, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, горючего, площадки сборки и подготовки БПЛА, а также пункты временной дислокации формирований и иностранных наемников.

За неделю подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Украинское Харьковской области, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны, при этом противник потерял свыше 1485 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 90 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны генштаба ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны, а в населенном пункте Красный Лиман штурмовые отряды 25-й армии завершали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ, где противник потерял более 200 человек личного состава и 50 единиц техники, включая две машины HMMWV, 25 роботизированных комплексов и 21 автомобиль, а всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 1490 военнослужащих, 27 боевых бронированных машин, 124 автомобиля, 16 орудий полевой артиллерии и 11 станций РЭБ.

Подразделения «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Малиновка и Пискуновка, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны, при этом в населенном пункте Константиновка велась зачистка города, где за неделю уничтожено более 535 украинских военнослужащих, свыше 360 единиц различного вооружения и 118 автомобилей, а общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили свыше 1405 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, 164 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов», пяти бригад нацгвардии и бригады теробороны, ликвидировав более 2160 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали активные наступательные действия и освободили населенные пункты Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровка Днепропетровской области, а также Новоселовка, Ровное, Лесное и Копани Запорожской области, за истекшие сутки освобожден населенный пункт Александровка Днепропетровской области, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны, а потери украинских формирований составили свыше 3140 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, 62 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты, уничтожив более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 82 автомобиля и 15 станций радиоэлектронной борьбы.

Ударными БПЛА на аэродроме уничтожены два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, средствами ПВО сбиты 72 управляемые авиабомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 3871 беспилотник самолетного типа, а силами Черноморского флота уничтожены десять безэкипажных катеров ВСУ».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 173 520 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 014 танков и других боевых бронированных машин, 1 751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 65 543 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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