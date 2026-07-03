Посол Израиля в ООН раскритиковал Гуттериша за скорбь по аятолле Хаменеи

В пятницу, 3 июля, посол Израиля в ООН Дани Данон подверг критике генерального секретаря ООН после того, как министерство иностранных дел Ирана заявило, что Антониу Гуттериш выразил соболезнования в связи со смертью Али Хаменеи.

«Господин генеральный секретарь, вы действительно считаете уместным оплакивать Али Хаменеи, жестокого диктатора, отдавшего приказ об убийстве, пытках и преследованиях десятков тысяч невинных иранцев?» – написал Данон в сети X.

Аятолла Хаменеи был ликвидирован 28 февраля в результате американо-израильского удара по верхушке режима аятолл. Его номинальным преемником на посту главы государства стал сын Моджтаба. Однако неясно, насколько он контролирует ситуацию, и кто управляет Ираном на самом деле.

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