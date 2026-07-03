 

Посол Израиля в ООН раскритиковал Гуттериша за скорбь по аятолле Хаменеи

03.07.2026, 20:31, Разное
  Поддержать в Patreon

В пятницу, 3 июля, посол Израиля в ООН Дани Данон подверг критике генерального секретаря ООН после того, как министерство иностранных дел Ирана заявило, что Антониу Гуттериш выразил соболезнования в связи со смертью Али Хаменеи.

«Господин генеральный секретарь, вы действительно считаете уместным оплакивать Али Хаменеи, жестокого диктатора, отдавшего приказ об убийстве, пытках и преследованиях десятков тысяч невинных иранцев?» – написал Данон в сети X.

Аятолла Хаменеи был ликвидирован 28 февраля в результате американо-израильского удара по верхушке режима аятолл. Его номинальным преемником на посту главы государства стал сын Моджтаба. Однако неясно, насколько он контролирует ситуацию, и кто управляет Ираном на самом деле.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.07 / В России ограничат доступ в интернет для граждан с долгами за ЖКХ

03.07 / В Европе раскрыта глобальная сеть насильников, усыплявших жертв наркотиками

03.07 / В реестр «иноагентов» внесена литературный критик Галина Юзефович

03.07 / «Это был карточный долг»: Зюганов объяснил, за что Ельцин перевёл ему 50 миллионов долларов 4 июля 1996 года

03.07 / ОДК раскрыла новые подробности о проекте авиадвигателя ПД-35

03.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1591-й день войны

03.07 / Палеонтологи нашли недостающее звено в эволюции пауков и скорпионов

03.07 / Завершается «длинноволновая» эпоха радио BBC

03.07 / Фотоника снимает технические ограничения для нейроморфных вычислений

03.07 / В космических пустынях нашли целые группы гравитационно связанных галактик

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике