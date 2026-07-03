 

В России ограничат доступ в интернет для граждан с долгами за ЖКХ

03.07.2026, 18:49, Разное
  Поддержать в Patreon

Минцифры совместно с Минстроем подготовили законопроект, предусматривающий временное ограничение доступа в интернет для граждан, имеющих просроченную задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Как пояснили разработчики инициативы, мера призвана повысить платёжную дисциплину и сократить негативное влияние всемирной сети.

После вступления закона в силу должникам будет доступен только социально значимый сегмент сети: «Госуслуги», сервисы оплаты коммунальных услуг, сайт службы судебных приставов и другие подобные ресурсы. После полной оплаты задолженности доступ ко всем сайтам восстановится автоматически в течение 90 рабочих дней.

В Госдуме предварительно поддержали закон и предложили распространить и принцип на другие сферы – в частности, Валентина Матвиенко предлагает отключать интернет неплательщикам алиментов, а Виталий Милонов высказался за ограничение доступа к Сети для программистов.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.07 / В Европе раскрыта глобальная сеть насильников, усыплявших жертв наркотиками

03.07 / В реестр «иноагентов» внесена литературный критик Галина Юзефович

03.07 / «Это был карточный долг»: Зюганов объяснил, за что Ельцин перевёл ему 50 миллионов долларов 4 июля 1996 года

03.07 / ОДК раскрыла новые подробности о проекте авиадвигателя ПД-35

03.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1591-й день войны

03.07 / Палеонтологи нашли недостающее звено в эволюции пауков и скорпионов

03.07 / Завершается «длинноволновая» эпоха радио BBC

03.07 / Фотоника снимает технические ограничения для нейроморфных вычислений

03.07 / В космических пустынях нашли целые группы гравитационно связанных галактик

03.07 / Проголосовавшим за «Единую Россию» бесплатно выдадут по 10 литров бензина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике