В России ограничат доступ в интернет для граждан с долгами за ЖКХ

Минцифры совместно с Минстроем подготовили законопроект, предусматривающий временное ограничение доступа в интернет для граждан, имеющих просроченную задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Как пояснили разработчики инициативы, мера призвана повысить платёжную дисциплину и сократить негативное влияние всемирной сети.

После вступления закона в силу должникам будет доступен только социально значимый сегмент сети: «Госуслуги», сервисы оплаты коммунальных услуг, сайт службы судебных приставов и другие подобные ресурсы. После полной оплаты задолженности доступ ко всем сайтам восстановится автоматически в течение 90 рабочих дней.

В Госдуме предварительно поддержали закон и предложили распространить и принцип на другие сферы – в частности, Валентина Матвиенко предлагает отключать интернет неплательщикам алиментов, а Виталий Милонов высказался за ограничение доступа к Сети для программистов.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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