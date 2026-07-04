Трамп — «Мы разнесли Иран в пух и прах»

Президент США Дональд Трамп, выступая с речью по случаю 250-го Дня независимости Америки перед горой Рашмор, коснулся темы переговоров с Ираном и заявил: «Мы разнесли Иран в пух и прах. Они до смерти хотят заключить сделку. Они так сильно хотят ее заключить. Мы дали им неделю перерыва ради похорон (Али Хаменеи), потому что мы милые».

Это выступление в Южной Дакоте стало только началом праздничного марафона – далее Трамп планирует провести митинг на Национальной аллее в Вашингтоне, который будет сопровождаться грандиозным праздничным салютом.

Накануне Трамп заявил в интервью CNBC, что, по его мнению, Иран в ходе переговоров «примерно согласился на все, что нам нужно». Говоря о военном противостоянии с Тегераном, Трамп снова заявил, что США «полностью победили» Иран в военном отношении. «У них осталось несколько ракет, но мы можем стереть и их», – заявил американский президент.

В интервью Джо Кернену в Овальном кабинете Трамп защищал свое решение начать войну с Ираном, назвав ее не войной «как таковой», а «денуклеаризацией Ирана». «Нельзя позволить им иметь ядерное оружие», – заявил он.

Трамп утверждал, что американская блокада Ормузского пролива во время войны не была прорвана: «Ни один корабль не прошел в Иран», – заявил он, назвав блокаду «стальной стеной». CNBC при этом отмечает, что, по данным Lloyd’s List, блокада несколько раз нарушалась судами так называемого иранского «теневого флота».

Президент США заявил, что в рамках возможного мирного соглашения Иран будет закупать американские сельскохозяйственные товары – кукурузу, пшеницу и сою. CNBC напоминает, что Тегеран это утверждение уже опровергал: глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати заявлял, что у Ирана нет обязательства закупать сельскохозяйственное сырье в США.

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