В результате удара армии РФ по городу Сумы погибли три человека, в том числе ребенок

В результате российского удара по городу Сумы погибли три человека, в том числе ребенок, пишет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Удар был нанесен по одной из центральных улиц города. Спасатели помогали доставлять пострадавших в машины скорой помощи, эвакуировали людей и проводили поисковые работы в разрушенных квартирах», – говорится в сообщении.

«Место попадания расчищали от обломков и поваленных деревьев. Из поврежденных квартир удалось спасти 5 человек. Также на месте работал психолог ГСЧС. На месте также 27 граждан получили травмы, среди них – 7 детей», – добавили в ГСЧС.

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