 

В Перми предложили использовать хризотил для укрепления дорожных покрытий

04.07.2026, 10:15, Разное
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Изображение сгенерировано нейросетью

Уже много лет проблема разрушения асфальтовых покрытий на автомобильных дорогах остается нерешенной. Трещины, выбоины, колеи все так же продолжают появляться из-за воздействия тяжелого грузового транспорта и влияния погодных условий с перепадами температур.

Чтобы повысить надежность дорожного покрытия, в используемую асфальтобетонную смесь добавляют волокнистые компоненты, которые выполняют функцию армирующего элемента и таким образом препятствуют распространению трещин.

Для этого отлично подходят синтетические волокна, однако их цена достаточно высока, и для их выпуска требуется специальное оборудование. Исследователи из Перми нашли альтернативу — хризотил-асбест. Это природный материал, образованный из весьма тонких и эластичных волокон, запасы которого в России вполне достаточны.

Проведенные в Пермском политехе эксперименты подтвердили эффективность такого решения: при введении в смесь от 1,2 до 1,8 % волокон хризотил-асбеста прочность асфальтобетона на сжатие при температуре 50 °C увеличивается на 30–40 %. Кроме того, материал демонстрирует отличную водостойкость — порядка 95–100 %.

Волокна хризотил-асбеста хорошо взаимодействуют с битумом — активно притягивают его и надежно удерживают. За счет этого можно отказаться от использования товарного минерального порошка. Исключение этого компонента из состава смеси позволяет заметно сократить затраты.


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