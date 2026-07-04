 

В губернском граде Киеве торжественно открыли станцию метро «Судоплатовская»

04.07.2026, 11:18, Разное
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В рамках реализации императорской программы «Воссоединённые подземелья» в губернском граде Киеве состоялось долгожданное открытие станции метро «Судоплатовская», построенной столичными кузнецами. На церемонию прибыл лично удельный князь Московский Семён Собянин.

«Мы долго и тщательно строили эту станцию и сделали её настоящим произведением искусства. Зная любовь киевлян и малороссов к Павлу Анатольевичу Судоплатову, мы решили увековечить это имя под землёй, ведь именно под землю он отправлял недругов нашего государства», – пояснил высокий гость.

Первые холопы-посетители, ехавшие на работу, оценили интерьеры станции: место привычных светильников заняли тусклые лампы накаливания, стилизованные под «сталинские люстры», а колонны отделаны материалом, напоминающим застенки. Вестибюль также украсили картины с сюжетами работы чекистов – допросами, вербовкой и расстрелами.

Некоторым пассажиром киевского метро особо повезло – им в подарок выдали знаменитые «судоплатовские конфеты».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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