В губернском граде Киеве торжественно открыли станцию метро «Судоплатовская»

В рамках реализации императорской программы «Воссоединённые подземелья» в губернском граде Киеве состоялось долгожданное открытие станции метро «Судоплатовская», построенной столичными кузнецами. На церемонию прибыл лично удельный князь Московский Семён Собянин.

«Мы долго и тщательно строили эту станцию и сделали её настоящим произведением искусства. Зная любовь киевлян и малороссов к Павлу Анатольевичу Судоплатову, мы решили увековечить это имя под землёй, ведь именно под землю он отправлял недругов нашего государства», – пояснил высокий гость.

Первые холопы-посетители, ехавшие на работу, оценили интерьеры станции: место привычных светильников заняли тусклые лампы накаливания, стилизованные под «сталинские люстры», а колонны отделаны материалом, напоминающим застенки. Вестибюль также украсили картины с сюжетами работы чекистов – допросами, вербовкой и расстрелами.

Некоторым пассажиром киевского метро особо повезло – им в подарок выдали знаменитые «судоплатовские конфеты».

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro