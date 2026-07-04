Навигаторы в смартфонах стали препятствием для исцеления от популярного недуга

По расчетам исследователей из Университета Лейдена, уже каждый 30-ый человек в мире страдает от топографической дезориентации. Что еще хуже, количество людей с этим отклонением постоянно растет, а вот избавиться от него в современном мире стало весьма непросто. Причина – наличие навигационных программ, которые теперь всегда под рукой в каждом телефоне.

Топографическая дезориентация не является врожденным или приобретенным заболеванием, она также не указывает на нейродеградацию. Это комбинация образа мышления и определенных привычек. Хорошая новость в том, что такое состояние не постоянно – от него можно «вылечиться» путем усердных тренировок.

Для ориентации в пространстве у нас в голове есть то, что называется «когнитивной картой». У обычных людей она наполнена двумя типами данных – объектами на местности и связями между ними. При топологической дезориентации связи отсутствуют, поэтому хоть человек и знает, куда ему надо попасть, он не понимает, как туда добраться. Например, если дорога к желаемому объекту вдруг окажется перегорожена или он подойдет к нему с другой стороны. Если же вокруг вообще нет ничего знакомого, он просто не сообразит, куда можно пойти без посторонней помощи.

Существуют как тяжелые, клинические случаи дезориентации, требующие серьезного лечения, так и совсем легкие, которые часто списывают на обычную рассеянность. Беда в другом – если раньше людям приходилось признавать свою проблему и искать способы справиться с ней, то теперь они все чаще просто полагаются на навигаторы. Плюс многие выбирают вообще не покидать жилище без необходимости, поэтому если вдруг окажутся на улице и без связи, то станут практически беспомощными. И это уже серьезный вызов для всего человечества.

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