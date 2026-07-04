 

«Тепловой купол» — в США и Канаде температура может ощущаться как 46°C

04.07.2026, 16:30, Разное
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На восточное побережье США и Канады обрушилась экстремальная жары, вызванная эффектом так называемого «теплового купола». В эпицентре погодной аномалии оказались крупные мегаполисы, включая Нью-Йорк и Монреаль, пишет ВВС.

По прогнозам метеорологов, из-за сочетания высоких температур и критического уровня влажности воздуха индекс жары (ощущаемая температура) в ближайшие дни может достигнуть отметки 46°C (115°F). Врачи рекомендуют жителям этих регионов оставаться в кондиционированных помещениях и пить больше воды.

Специалисты отмечают, что ситуацию существенно усугубляет сильная засушливость почвы в этих районах. Из-за отсутствия влаги в грунте естественный процесс испарения заблокирован, и солнечная энергия уходит исключительно на прогрев земной поверхности, что дополнительно раскаляет нижние слои атмосферы.

Некоторое ослабление зноя ожидается к 4 июля, однако смена воздушных масс может сопровождаться сильными грозами и шквалистым ветром. Более заметное и устойчивое понижение температуры прогнозируется к началу следующей недели, когда в регион придет холодный фронт с севера.


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