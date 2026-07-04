Ученые с помощью реверс-инжиниринга воссоздали утраченную ювелирную технику династии Мин

Золотые украшения хорошо сохраняются веками и тысячелетиями благодаря свойствам этого металла. Там, где бронза и серебро съедаются окислением, золото хранит даже самые мелкие следы и детали.

Внимательно рассмотрев обнаруженные в Китае украшения династии Мин, ученые смогли восстановить утерянную китайскую ювелирную технику. Детали процесса обратной разработки и самой техники опубликованы в журнале NPJ Heritage Science.

Техника цзинь чжэ сы (кит. 金摺丝, англ. Jin zhe si, примерный перевод — «золотая нить, уложенная перегибами») внешне похожа на филигрань: тонкие золотые нити образуют бока сережек-тыковок. Однако в ней не используется золотая проволока, скручивание и пайка отдельных деталей. Видимость проволоки мастера создавали, особым образом сгибая тончайший золотой лист.

Физики произвели золото из свинца на БАК На Большом адронном коллайдере ученые почти сталкивали на высоких скоростях ядра свинца и получили при этом следовые количества золота. Исследователи собрали данные об этом процессе на детекторе AL… naked-science.ru

Эта техника несколько раз упоминается в письменных источниках эпохи империи Мин (XIV–XVII века), они содержат только описания готовых изделий. Чтобы понять, как их изготовить, исследователям пришлось провести реверс-инжиниринг пары серег из гробницы принца, умершего в 1545 году. Каждая серьга выглядит как миниатюрная тыква-горлянка с листьями наверху и s-образной швензой. Поверхность тыквы выглядит составленной из матовых проволочек. Вес пары — больше 33 граммов.

Сережки изучили с помощью стереомикроскопа. То, что казалось проволоками, оказалось гофрированным золотым листом. Следов пайки ученые не нашли, как и других признаков работы с проволокой. Сама груша оказалась полой. Ширина «проволок» — около 0,2 миллиметра, расстояние между ними варьируется в диапазоне 0,1-0,5 миллиметра.

Поняв, что работать нужно с золотой фольгой, исследователи создали шаблон для плиссировки. Он выглядит как брусок со скругленным навершием, на поверхности которого расположены регулярные бороздки. С помощью этой формы ученые изготовили сережки из золотого листа чистотой 96 процентов и толщиной 0,15 миллиметра. Заготовки для сережки сначала впечатали в брусок, в фольге появились борозды, неглубокие и широкие. После исследователи стали углублять их, вминая металл внутрь с помощью «гладкого твердого инструмента». Следующему плиссированному листу золота придали округлую форму с помощью шаблона, спаяли сферические части тыквы и соединили их с остальными деталями серег. Между этапами механического воздействия на золото его отжигали для снятия внутреннего напряжения. Получившаяся копия визуально мало отличима от оригинала.

Процесс создания пары серег: a) подготовка фольги, b) первичная обработка нефритовым бруском, c) уплотнение складок, d) придание сферической формы, e) соединение всех элементов / © npj Heritage Science (2026). DOI: 10.1038/s40494-026-02757-4

Исследователи провели те же операции с серебром и алюминием, но они не выдержали работу в этой технике и оказались повреждены. Ученые также проверили несколько материалов для бруска-шаблона и предположили, что из всех доступных в то время материалов самым вероятным претендентом стоит считать нефрит. Технологии обработки нефрита были достаточно развиты, чтоб сделать в нем углубления нужного размера. Более того, со временем нефрит становился все более гладким, что позволяло сделать поверхность золота блестящей и ровной. Полировка готового полого украшения из тонкой фольги уничтожила бы его, поэтому качество поверхности сильно зависело от используемых инструментов.

Исследователи считают, что именно брусок из нефрита мог быть секретом ювелиров, работавших в технике цзинь чжэ сы. Именно этот инструмент стоило хранить и оберегать, потому что со временем его ценность увеличивалась. Скорее всего он мог служить нескольким поколениям ювелиров. По оценке ученых, которые сами занимаются металлообработкой, опытный мастер мог изготовить одну серьгу в день.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro