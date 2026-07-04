 

Кир Стармер освободит США от членских взносов в НАТО, если станет генсеком альянса

04.07.2026, 15:18, Разное
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Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в случае избрания генеральным секретарём НАТО полностью освободит США от уплаты ежегодных взносов в бюджет альянса. Он назвал текущую систему «пережитком холодной войны, унижающим великую державу».

Команда Стармера подготовила новую финансовую модель НАТО, в которой расходы покроют за счёт добровольных пожертвований европейских стран и налога на кондиционеры во Франции. Политик также допустил, что найдёт в уставе альянса «пути для мотивирования младших членов альянса». В крайнем же случае он предлагает создать альтернативу НАТО только для тех, кто согласен платить за Америку.

«Америка дала Европе безопасность на 80 лет, и мы до сих пор заставляем их платить. Пусть этот тезис назовут конъюнктурным, но это неприлично. И все мы – и я, и каждый британец – мы благодарны президенту Дональду Трампу за то, что он первым среди американских лидеров не побоялся говорить об этом вслух, не побоялся вообще говорить об этой большой несправедливости, – заявил Стармер. – Я уже обсуждал план с Трампом, и он назвал меня самым разумным европейцем».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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