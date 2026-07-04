 

Банда знатоков «Что? Где? Когда?» сломала пальцы телезрителю, присылавшему вопросы с просьбой продолжить хокку

04.07.2026, 17:19, Разное
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Правоохранительные органы подозревают неустановленных лиц из числа знатоков передачи «Что? Где? Когда?» в нападении на сторожа из города Электросталь Петра Любалина, который четыре раза выигрывал в передаче – и каждый раз с вопросами, в которых просил продолжить хокку. Активному игроку, который победил сборную магистров в финале прошлого года, сломали все пальцы на руках и настоятельно рекомендовали прекратить присылать вопросы.

Как рассказал потерпевший, на него напали ночью на оптовом складе, который он охранял. Он не видел лиц нападавших, а только услышал, как кто-то энергично крикнул «Работаем», после чего свет погас.

«У следствия есть и зацепки, и имена, и доказательства, но я думаю, что всё спустят на тормозах, – признал источник в правоохранительных органах. – Если начинать раскручивать дело и доводить его до суда, то защищать обвиняемых будет явно [Михаил] Барщевский, а это себе дороже выйдет. К тому же вопросы про хокку действительно абсолютно уродливые».

Сейчас силовики предпринимают меры, чтобы предотвратить дальнейшее насилие – вскоре после нападения на Любалина в полицию обратились ещё несколько игроков «Что? Где? Когда?», представляющих команду телезрителей. Они ранее присылали однотипные и практически неотгадываемые загадки, в которых знатоков просят объяснить, к примеру, какой предмет чей-то дедушка смастерил из двух сотен использованных одноразовых вилок, или какое применение в семье телезрителя нашли старому пионерскому барабану на даче. Сейчас такие авторы вопросов начали получать письма с лаконичным предупрежднием: «Одумайтесь, иначе вы следующий».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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