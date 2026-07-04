Российские учёные создали комаров, которые высасывают жир при укусе

Профессор биологического факультета МГУ на конференции «Прорывы-2026» рассказал об открытии отечественных учёных – им удалось создать новый вид комаров.

«Эти насекомые сосут не кровь, а жир. Поэтому, благодаря нашим комарам, россияне смогут сбросить до 5 кг в неделю», – сказал он.

Специалисты планируют назвать новый вид «Похудействующие комары» и добиться его официальной регистрации в ООН и ВОЗ. После этого Россия сможет начать экспорт насекомых в другие страны.

«У нас «Похудейщички» появятся к концу лета, а на мировые рынки мы планируем выйти в следующем году. По самым скромным подсчётам, это принесёт в бюджет не менее 100 миллиардов рублей», – пообещал биолог.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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