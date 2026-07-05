Москвич в Адыгее поменял iPhone 17 Pro Max и MacBook Pro на 30 литров бензина

Газета «Правда Майкопа» опубликовала интервью 30-летнего москвича, который в конце июня приехал на автомобиле отдохнуть в Адыгею.

За последнюю неделю молодой человек проехал по региону 300 километров, но ни на одной АЗС не сумел заправиться, так как бензин на них заканчивался «буквально под самым носом».

«Уже когда бак почти опустел, я проезжал мимо одной из станиц. Там я сумел обменять свои iPhone 17 Pro Max и MacBook Pro на 30 литров бензина и на них доехать до Майкопа, где уже нашёл автопоезд», – рассказал журналистам житель столицы.

В Майкопе москвич обратился в полицию с заявлением, в котором потребовал привлечь казаков к ответственности за спекуляцию бензином. Однако после проведения проверки сотрудники правоохранительных органов не нашли нарушений в действиях продавцов бензина, так как сделка была заключена добровольно.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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