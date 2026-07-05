 

Великобритания откажется от новых эсминцев в пользу кораблей для управления дронами

05.07.2026, 11:15, Разное
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Королевские ВМС Великобритании стоят на пороге крупных реформ: возможно, уже в ближайшее время британский флот полностью откажется от строительства эсминцев нового поколения, которые заменят корабли-«мозговые центры», управляющие большими массами летающих и морских дронов.

Речь идет о программе Common Combat Vessels (CCV), главная задача которой — создание кораблей, «неотягощенных» традиционным оружием. Вместо этого они осуществляют координацию автономных систем — беспилотных надводных и подводных аппаратов. По сути, это плавучие командные пункты, кратно расширяющие возможности флота.

Командование Королевских ВМС планирует вывести к концу 2038 года из эксплуатации шесть эсминцев класса Daring (тип 45). Первоначально их планировалось заменить эсминцем следующего поколения (тип 83), однако в связи с бурным развитием боевых беспилотных систем от него пришлось отказаться, заменив CCV.

По замыслу разработчиков, корабль управления CCV будет действовать в связке с другими судами и автономными платформами: беспилотной ракетной платформой Type 91; беспилотной платформой для подводных сенсоров Type 92; сверхкрупными беспилотными подводными аппаратами Type 93; беспилотной сенсорной платформой для обнаружения воздушных и надводных целей Type 94.

Таким образом, ВМС реализуют распределенный подход, призванный повысить боевую мощь и живучесть флота, что должно усложнить противнику выполнение его замыслов. CCV также поможет более эффективно защищать подводную инфраструктуру — кабели и трубопроводы. Многие детали программы засекречены, а развертывание запланировано на начало 2030-х годов.Источник &#8212 Ministry of Defence


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