 

Стрельба в Нью-Йорке в День независимости США, среди пострадавших – четверо детей

05.07.2026, 12:01, Разное
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Восемь человек, в том числе четверо детей, получили поздним вечером 4 июля ранения в результате стрельбы на Кони-Айленде, в нью-йоркском Бруклине. Нападавший бросил оружие и скрылся, ведутся поиски.

Возраст пострадавших – от шести до 37 лет, все они доставлены в больницы. Состояние семерых из них стабильное, однако 21-летняя девушка, раненая в грудь, находится в критическом состоянии.

Напомним: 4 июля США отмечают 250-ю годовщину провозглашения своей независимости. В национальный праздник традиционно проводятся массовые гуляния.


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