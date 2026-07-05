Медики предупреждают об опасности хот-догов

Американские врачи бьют тревогу, указывая на риски для здоровья, связанные с употреблением хот-догов. Согласно опросу, проведенному Комитетом врачей за ответственную медицину и Morning Consult, почти 90 % взрослых респондентов либо не знали, либо сомневались в наличии проблем со здоровьем, вызванных употреблением переработанного мяса. Только каждый десятый опрошенный смог назвать конкретные риски, при этом 59 % участников едят хот-доги достаточно регулярно, а 49 % имеют лишь смутное представление об опасности.

Национальный институт рака отмечает, что нездоровое питание, особенно с высоким содержанием переработанного мяса и жиров и недостатком фруктов и овощей, связано с ранним развитием колоректального рака. По данным CDC, заболеваемость этим раком среди детей 10–14 лет выросла на 500 % с 1999 по 2020 год, а среди подростков 15–19 лет — на 333 %. Диетолог Стефани Макбернетт подчеркивает, что раннее употребление переработанного мяса, включая хот-доги, может нанести серьезный урон здоровью, особенно на фоне роста заболеваемости среди молодежи. Согласно Американскому онкологическому обществу, колоректальный рак стал основной причиной смерти от рака у мужчин 20–39 лет и занимает ведущие позиции среди мужчин и женщин 40–49 лет.

Примечательно, что, согласно классификации ВОЗ, переработанное мясо является канцерогеном 1-й группы: всего 50 граммов такого мяса в день (примерно один хот-дог) повышает риск колоректального рака на 18 %. Консерванты, такие как нитраты и нитриты, добавляемые для сохранения вкуса и срока годности, относятся к факторам риска, связанным с такой продукцией. Лишь 22 % опрошенных с большой вероятностью выбрали бы вегетарианскую альтернативу, а еще 24 % — скорее всего, хотя растительные заменители, как правило, не несут таких же рисков. Диетологи советуют заменять хот-доги готовыми вегетарианскими сосисками или домашними вариантами из цельных продуктов, а вкус подчеркивать приправами, луком, квашеной капустой и другими добавками, которые делают блюдо полезнее.Источник — Physicians Committee for Responsible Medicine

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