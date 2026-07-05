 

ChatGPT убедил российского пенсионера перевести все деньги на «безопасный счёт»

05.07.2026, 11:19, Разное
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Житель Омска Николай М. обратился в местное отделение полиции с заявлением о мошенничестве. Поводом для обращения стало общение 72-летнего  мужчины с американской нейросетью.

Потерпевший рассказал, что по совету внуков решил ознакомиться с современными интернет-технологиями. Мужчина зашел на сайт известной нейросети и начал с ней диалог. Поначалу беседа протекала в дружелюбном тоне, и поведение искусственного интеллекта не вызывало подозрений.

Мужчина обсудил особенности зимней рыбалки, невоспитанность современной молодёжи и текущую ситуацию с бензином. Узнав, что пользователь проживает в России, ChatGPT завёл разговор о телефонных мошенниках. Пенсионер пожаловался, что устал реагировать на ежедневные звонки с незнакомых номеров, и предпочёл бы, чтобы эта проблема «решилась раз и навсегда». Нейросеть на какое-то время задумалась, а затем предложила мужчине перевести все свои накопления на безопасный счёт, что он и сделал.

После совершения перевода ChatGPT попросил россиянина «оставаться на линии», а через какое-то время перестал отвечать на сообщения и удалил чат в одностороннем порядке. В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку по заявлению потерпевшего. В её рамках был направлен email-запрос в компанию OpenAI и электронная повестка на допрос Сэму Альтману.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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