 

В Венесуэле обнаружены тела почти 3000 погибших, спасатели готовятся к завершению миссии

05.07.2026, 11:01, Разное
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Власти Венесуэлы сообщили, что подтвержденное количество жертв смертоносного двойного землетрясения, происшедшего десять дней назад, достигло 2954 человек. 16592 человека получили ранения.

Десятки тысяч остаются пропавшими без вести. Шансов на их спасение практически не остается. Как сообщают СМИ, иностранные поисково-спасательные службы начали готовиться к завершению миссии. В то же время, несмотря на то, что критическими считаются первые 72 часа, в последние дни произошло несколько чудесных спасений.

Исполняющая обязанности президента Делси Родригес провела церемонию вручения благодарственных медалей спасателям, в том числе – спасательным собакам. Это также было воспринято как признак приближающего окончания спасательной миссии.


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