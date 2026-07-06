 

Армия РФ вновь атаковала Киев и Киевскую область, есть жертвы

06.07.2026, 4:30, Разное
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В ночь на 6 июля армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть жертвы.

В Киеве, по данным мэра Виталия Кличко, не менее семи пострадавших. В Подольском районе произошло частичное разрушение жилого дома: повреждены квартиры с обеих сторон здания, на уровне 7-9 этажей были заблокированы люди. Спасатели эвакуировали 15 жильцов, в том числе трех женщин и шестерых детей с верхних этажей. Поиски пострадавших продолжаются. В Подольском районе также зафиксировано падение обломков на территорию гаражного кооператива и, предварительно, еще на один жилой дом. В Дарницком районе обломки попали в нежилую застройку.

В Киевской области, по данным начальника областной военной администрации Николая Калашника, в результате атаки погиб один человек в Бучанском районе. Еще десять жителей области получили травмы и ранения, шестеро пострадавших с осколочными ранениями и переломами конечностей госпитализированы.

Последствия атаки фиксировались в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. На местах работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий обстрела.


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