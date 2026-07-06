 

Найдены тела более 3300 погибших в результате землетрясений в Венесуэле

06.07.2026, 5:31, Разное
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Власти Венесуэлы сообщили, что число погибших в результате двойного землетрясения, произошедшего 25 июня, выросло до 3342 человек. Учитывается число найденных тел.

По обновленным данным, ранения получили 16470 человек. Без жилья в результате стихийного бедствия остались не менее 17345 жителей.

AFP сообщает, что более 150 неопознанных жертв были похоронены на кладбище в городе Ла-Гуайра – одном из районов, наиболее сильно пострадавших от землетрясений.

По оценке ООН, окончательное число жертв может значительно возрасти и достичь 50000 человек, поскольку десятки тысяч людей все еще числятся пропавшими без вести. Данные о погибших и пострадавших продолжают уточняться.


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