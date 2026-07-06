Цветы бархатцев содержат почти столько же протеина, что и съедобные злаки

Исследователи из Университета Джорджии нашли новый неожиданный источник протеина – цветы бархатцев. Это растение считается декоративным и используется как украшение в различных обрядах и празднествах по всему миру. Его также употребляют в пищу, но больше в ритуальных целях – но теперь все может измениться.

Бархатцы известны своей неприхотливостью, они способны прорастать из случайно оброненных семян, частей растения, укоренившихся побегов. Они растут практически в любом грунте и легко переносят засуху. У них есть определенные лекарственные свойства – в этом амплуа их используют в Мексике. Также бархатцы служат источником красящих средств, но все же главное и наиболее масштабное их применение – украшения, для чего в той же Индии ежегодно расходуется гигантское количество этих цветов.

Теперь же ученые выяснили, что бархатцы не просто богаты белками, а сравнимы по их содержанию со злаками, вроде киноа. Причем эти растительные белки по умолчанию обладают вкусом умами и имеют способность к эмульгированию, что улучшает вкусовые качества итогового блюда и обеспечивают лучшее сочетание с приправами. Бархатцы также содержат антиоксиданты, много клетчатки и значительное количество минералов, включая кальций, калий и железо.

Называть бархатцы новым «суперпродуктом» было бы все же неправильно. Другое дело, что это открытие меняет наш взгляд на доступные ресурсы – казавшиеся просто красивым атрибутом цветы вполне могут стать ценным источником пищи. Сейчас миллионы тонн цветов просто выбрасываются после увядания, причем не только бархатцы. Но не исключено, что в ближайшем будущем им найдется более полезное применение.Источник — University of Georgia

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