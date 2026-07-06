 

«Фонд Хинд Раджаб» обвинил израильских участников конференции ОБСЕ в призывах к геноциду

06.07.2026, 12:31, Разное
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Пропалестинская организация «Фонд Хинд Раджаб», занимающаяся преследованием израильтян, якобы совершивших военные преступления, подала в правоохранительные органы Нидерландов жалобу против двух депутатов Кнессета – Рама Бен-Барака («Еш Атид») и Моше Соломона («Ционут Датит»).

«Они использовали свой общественный статус для продвижения политики изгнания палестинского населения из сектора Газы. Согласно нормам международного права, речь идет о подстрекательстве к геноциду», – считает иск.

«Состав преступления» Бен-Барака заключается в том, что он призывал к добровольному переселению жителей сектора в соседние страны. По мнению фонда, отмечает Jerusalem Post, в военных условиях такое переселение будет не добровольным, а насильственным, а это, якобы, уже призыв к геноциду.

Соломон выступал за восстановление в Газе еврейских поселений. Пропалестинские активисты заявляют, что этот призыв к «радикальному изменению демографии» невыполним без массовых убийств палестинцев.

Жалоба была подана накануне открытия в Гааге конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Депутаты должны представлять на ней Израиль.


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