ВСУ атаковали крупнейший в России Омский НПЗ, от него до Украины 2500 км

Украинские СМИ и, в частности, сайт «Украина 24», сообщает, что ВСУ нанесли 6 июня удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате атаки беспилотников на предприятии возник пожар.

НПЗ, расположенный в 2500 километрах от украинской границы, является крупнейшим в России. Предприятие принадлежит компании «Газпромнефть», его мощность составляет 21 миллион тонн топлива в год. Предприятие атаковано впервые с начала войны.

Видео украинских ударов распространяются и в социальных сетях. Власти официально эту информацию не подтверждают, однако губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщал об успешном перехвате украинских БПЛА. «Последствия атаки уточняются, прошу не подходить к обломкам, не вести съемку», – написал он.

В последние недели, в связи с масштабными воздушными ударами Украины по российским нефтеперегонным заводам, в РФ возникла значительная нехватка бензина и дизельного топлива. В Крыму продажи прекращены полностью, в других регионах возникли длинные очереди. Зафиксирован рост цен.

Российские власти опасаются, что рост недовольства, вызванный топливным кризисом, может угрожать стабильности режима Владимира Путина. Начат импорт бензина из других государств.

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