Трамп вновь пригрозил Ирану — «Либо будет сделка, либо мы завершим начатое»

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил Ирану возобновлением военных действий в случае провала переговоров по ядерной программе.

«Мы близки к тому, чтобы, возможно, заключить сделку… Мы победим так или иначе. Либо мы заключим соглашение, либо завершим начатое», – заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Трамп добавил, что он предпочел бы заключить соглашение, поскольку не хочет, чтобы от военных действий страдало многомиллионное население Ирана. По его словам, США пока воздерживались от ударов по значительной части гражданской инфраструктуры страны, но могут пересмотреть это решение, если сочтут это необходимым.

Отметим, что эти угрозы прозвучали в то время, когда переговоры приостановлены: США и Иран договорились сделать недельную паузу из-за траурных мероприятий по случаю похорон Али Хаменеи.

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