Нетаниягу призвал США не продавать Турции истребители F-35

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью Fox News призвал Вашингтон отказаться от продажи Турции истребителей F-35. «Режим, зараженный идеологией «Братьев-мусульман» – экстремистского движения, призывающего к смерти Америки, – не должен получить эти самолеты», – заявил он.

По словам Нетаниягу, Турция «финансирует ХАМАС», «ни пальцем не пошевелила, чтобы помочь США в войне с Ираном», а ее лидер «открыто призывает к уничтожению Израиля, оккупировал половину Кипра, являющегося членом NATO, и угрожает Греции – другому члену альянса». Продажа F-35, предупредил премьер-министр Израиля, подорвет «баланс сил на Ближнем Востоке, который обеспечивается израильским превосходством в воздухе и американским присутствием в регионе».

Нетаниягу выступил с этим заявлением после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что, по всей видимости, одобрит сделку по продаже F-35. Ранее президент США назвал Реджепа Тайипа Эрдогана «своим другом» и рассказал, что тот лично попросил его приехать на саммит NATO, который откроется в Анкаре 7 июля.

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