Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1594-й день войны

Минобороны РФ 6 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Мирлоги, Хотень и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ольховатка, Захаровка, Шевяковка, Григоровка и Белый Колодезь Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США и семь автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Капитоловка, Гусинка, Михайловка, Подлиман Харьковской области, Щурово, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка, Васильевская Пустошь, Ореховатка и Стенки Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Анновка, Шиловка, Новофедоровка, Светлое и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Покровское, Великомихайловка Днепропетровской области и Червоная Криница Запорожской области. Противник потерял более 455 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Разумовка и Кушугум Запорожской области. Уничтожено до 55 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 811 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 175506 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 30048 танков и других боевых бронированных машин, 1754 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35666 орудий полевой артиллерии и минометов, 65761 единица специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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