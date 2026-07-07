 

ВСУ — ночью перехвачены 108 из 123 БПЛА

07.07.2026, 8:31, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 7 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 123 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 108 БПЛА, запущенных российскими военными. Утверждается, что ракеты не достигли целей. Зафиксированы попадания 12 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падения фрагментов в 5 локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ пока не публикует данные о ночных беспилотных атаках ВСУ. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с вечера 6 июля до 6 утра 7 июля в направлении Московского региона летели более 430 беспилотников. По его словам, большая часть БПЛА была нейтрализована силами ПВО «на дальних подступах». Еще 36 беспилотников, как сообщил Собянин, были уничтожены на подлете к Москве.

Не исключено, что этой ночью ВСУ установили новый рекорд интенсивности беспилотных атак на Россию.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Информация уточняется.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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