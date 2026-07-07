 

Число погибших вследствие удара армии РФ по Киеву выросло до 19

07.07.2026, 7:31, Разное
  Поддержать в Patreon

Число погибших в результате российского ракетно-дронового удара по Киеву в ночь на 6 июля выросло до 19 человек, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в Дарницком районе столицы спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. В столице были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в том числе в Дарницком и Подольском районах.

Сегодня, 7 июля, в Киеве объявлен траур.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

07.07 / Скорость восстановления иммунитета после коронавируса связали с полом пациента

07.07 / Собянин заявил об отражении атаки свыше 430 БПЛА на Московский регион

07.07 / Критиковавший Израиль кандидат в сенаторы США обвинен в сексуальном насилии

06.07 / Украинские представители о смертоносном ударе по Киеву — «Российские ракеты нечем сбивать»

06.07 / Bloomberg: Уиткофф полгода не посещал Россию, поскольку ему потребовалось «подлечить печень» после предыдущих визитов

06.07 / В Торонто появились антисемитские плакаты с фотографиями местных евреев

06.07 / Нетаниягу призвал США не продавать Турции истребители F-35

06.07 / Трамп вновь пригрозил Ирану — «Либо будет сделка, либо мы завершим начатое»

06.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1594-й день войны

06.07 / Россияне, раздающие интернет по Wi-Fi, должны будут внести свои сети в федеральный реестр и заплатить госпошлину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике