 

Критиковавший Израиль кандидат в сенаторы США обвинен в сексуальном насилии

07.07.2026, 5:01, Разное
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Кандидат в Сенат США от Демократической партии в штате Мэн Грэм Платнер, известный резкой критикой Израиля, столкнулся с новым обвинением в сексуальном насилии.

Издание Politico пишет, что 41-летняя Дженни Расико, ранее состоявшая с Платнером в отношениях, утверждает, что в конце 2021 года он пришел к ней домой в состоянии сильного опьянения, хотя она просила его не приходить, вошел в дом и совершил в отношении нее действия сексуального характера против ее воли. По данным Politico, женщина позднее рассказывала об этом терапевту и еще одному человеку, а редакция ознакомилась с письмами и сообщениями того периода, которые, как утверждается, подтверждают ключевые элементы ее рассказа.

Платнер категорически отверг обвинение, назвав его ложным. При этом он заявил, что берет время, чтобы обдумать «лучший путь вперед» для своей кампании в Сенат. Ранее несколько женщин также обвиняли его в агрессивном поведении и женоненавистнических высказываниях – эти обвинения он также отрицал.

Грэм Платнер стал заметной фигурой так называемого прогрессивного крыла Демократической партии во многом благодаря жестким заявлениям против Израиля. Во время кампании он обвинял Израиль в «геноциде» в секторе Газы, заявлял, что будет голосовать против дополнительной помощи Израилю, и подвергался критике со стороны произраильских демократов и еврейских организаций.

Кроме того, в прошлом году Платнер оказался в центре скандала из-за татуировки, напоминавшей символику SS. Сам он утверждал, что не знал значения изображения, а затем закрыл татуировку.

После победы на праймериз демократов в штате Мэн Платнер получил поддержку ряда заметных политиков, включая Берни Сандерса. Однако на фоне череды скандалов его преимущество над действующей сенатором-республиканкой Сьюзан Коллинз сокращается: согласно недавнему опросу Fox News, 49% избирателей штата готовы поддержать Коллинз, 47% – Платнера, пишет Algemeiner.


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