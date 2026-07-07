Скорость восстановления иммунитета после коронавируса связали с полом пациента

Коронавирусная инфекция, которую сегодня знают во всем мире под названием COVID-19, стала одним из самых значительных событий в истории современного здравоохранения. Это острое вирусное заболевание было впервые зафиксировано в конце 2019 года. Оно стремительно распространилось, создав огромную нагрузку не только на медицину, но и на экономику многих стран.

Хотя сегодня острая фаза пандемии осталась позади, а число новых случаев значительно сократилось, люди до сих пор сталкиваются с долгосрочными последствиями инфекции. По статистике ВОЗ, у значительной части переболевших наблюдается так называемый постковидный синдром, проявляющийся в самых разных нарушениях: от проблем с дыханием и хронической усталости до ухудшения памяти и сбоев сердечного ритма.

В настоящее время для оценки состояния иммунитета при различных инфекционных заболеваниях, в том числе и при коронавирусе, врачи используют иммунограммы — комплексные анализы крови. Они позволяют увидеть, сколько в организме содержится тех или иных защитных клеток и белков. Чаще всего внимание уделяется двум ключевым показателям: уровню антител, которые нужны для борьбы с вирусом, и общему количеству лимфоцитов — основных клеток иммунной системы. Именно по этим данным традиционно оценивают, как организм справляется с инфекцией.

Анализ результатов иммунограмм / © Пресс-служба ПНИПУ

Однако защита от вирусов не ограничивается только антителами и лимфоцитами. Существует еще так называемый врожденный иммунитет, который активируется сразу после попадания возбудителя в организм. Ключевую роль здесь играют фагоциты, уничтожающие вирус еще до того, как успеют выработаться антитела. Однако в стандартных анализах эти показатели часто остаются без внимания, что не позволяет увидеть полную картину работы иммунной системы на ранних этапах болезни.

Еще один важный аспект, который часто упускается — это индивидуальные особенности пациента. Давно известно, что люди по-разному переносят инфекционные заболевания в зависимости от пола и возраста. Мужчины и женщины могут демонстрировать различный иммунный ответ на один и тот же вирус, а с возрастом защитные механизмы естественным образом меняются.

Однако при интерпретации иммунограмм эти различия практически не учитываются: результаты сравнивают с общими усредненными нормами, которые сейчас наиболее широко распространены в клинической практике. Это не позволяет с достаточной точностью предсказать, как инфекция будет протекать у конкретного человека и какими будут последствия для его здоровья.

Ученые Пермского Политеха и ПГАТУ выяснили, как именно пол пациента влияет на восстановление после коронавирусной инфекции. Полученные выводы позволяют врачам более точно оценивать состояние иммунитета и прогнозировать течение болезни с учетом индивидуальных особенностей. Статья опубликована в журнале «Научная жизнь».

Для анализа исследователи отобрали 206 иммунограмм женщин и мужчин, перенесших коронавирусную инфекцию. Возраст пациентов варьировался от 19 до 50 лет: именно в этом диапазоне, по статистике, наблюдается пик заболеваемости. Кроме того, после 50 лет на работу иммунитета сильно влияют естественные изменения организма, которые могут исказить результаты исследования.

Затем ученые разделили все иммунограммы на те, что были сделаны в острой стадии болезни, и в период выздоровления. При анализе они сосредоточились на фагоцитарной группе — показателях, которые описывают работу врожденного иммунитета. Исследователи изучили абсолютное количество фагоцитов (сколько таких клеток присутствует в крови), фагоцитарное число (сколько возбудителей способна поглотить одна клетка) и фагоцитарный индекс (общая активность иммунной системы).

Они оценивали каждый из этих показателей по отдельности и для каждого конкретного пациента смотрели, находятся ли значения в пределах возрастной нормы. После этого все результаты обработали статистически, то есть пересчитали, у какого процента людей показатели фагоцитов были в норме. Главное отличие от стандартных исследований в том, что ученые не просто констатировали наличие отклонений, а выявили, как они распределяются по полу, возрасту и стадии заболевания.

— В ходе исследования мы выяснили, как меняется работа фагоцитов у разных групп пациентов. Результаты анализа показали, что восстановление иммунитета после коронавирусной инфекции напрямую зависит от пола. У женщин этот процесс происходит быстрее, чем у мужчин. Причем эта закономерность сохраняется во всех возрастных группах. Это говорит о том, что при планировании лечения важно учитывать гендерные особенности. Например, врачи могут корректировать сроки реабилитации и назначать дополнительные обследования в зависимости от пола и состояния иммунитета, — отметил Сергей Костарев, профессор кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, доктор технических наук.

Предположительно, это связано с гормональными различиями: эстрогены у женщин обладают стимулирующим действием и могут ускорять восстановление клеток. У мужчин же высокий уровень тестостерона, напротив, может оказывать подавляющее воздействие на иммунный ответ.

На основе анализов крови пациентов ученые также выяснили, что независимо от того, в тяжелой или легкой форме протекала болезнь, организм остается уязвимым. Это значит, что даже клетки врожденного иммунитета продолжают работать не в полную силу. В среднем отклонение активности клеток от нормы составляет около 20%.

Этот показатель удалось выявить именно благодаря детальному анализу фагоцитов, который в стандартных исследованиях обычно не проводится. Это значит, что теперь врачи могут количественно оценивать степень восстановления иммунитета у конкретного пациента и при необходимости продлевать наблюдение или назначать дополнительные меры поддержки.

— При этом самый значительный дисбаланс в работе клеток наблюдается у женщин в возрасте 31–40 лет и у мужчин в возрасте 41–50 лет. Именно эти пациенты оказываются в зоне повышенного риска: их иммунная система восстанавливается дольше и хуже, чем у других. Это также может быть связано с гормональными изменениями, которые приходятся на эти возрастные периоды и могут делать организм более уязвимым для разных вирусов, — рассказал Сергей Костарев.

В итоге предложенный подход, основанный на детальном анализе фагоцитарных показателей, дает возможность количественно оценивать степень восстановления организма и подтверждает, что гендерный признак влияет на иммунный ответ.

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