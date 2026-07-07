Электровелосипеды получат АКПП с почти бесконечным количеством скоростей

Дочерняя компания DJI Avinox и производитель компонентов Gobao вышли в финал противостояния по выводу на рынок новых двигателей для электробайков с интегрированной вариаторной трансмиссией. Обе уже представили действующие концепты своих систем. Если не случится сюрпризов, производство новинок стартует уже в следующем году.

В таких двигателях нет ни кассеты, ни привычного переключателя скоростей, но при этом по массо-габаритным показателям они не будут сильно отличаться от двигателей с отдельной КПП. Например, Gobao указывает вес всего узла в 3,85 кг, а установлен он будет в центре велосипеда для лучшей устойчивости. Заявлено, что в такой конструкции меньше отдельных деталей, а потому и риск поломки снижен.

Главное достоинство АКПП для электровелосипеда – практически бесконечное количество передач в заданном диапазоне. Система анализирует особенности вращения педалей в каждый конкретный момент и автоматически выбирает нужную передачу. Переключение происходит незаметно для наездника – он может целиком сосредоточиться на управлении транспортом на сложной трассе.

Двигатель с АКПП X1P от Gobao выдает 250 Вт непрерывной мощности, достигает пиковой мощности в 1500 Вт и развивает максимальный крутящий момент в 150 Н⋅м. Его батареи емкостью 500 Вт·ч и 750 Вт·ч могут зарядиться до 80 % примерно за полчаса используя фирменное зарядное устройство на 30 А. Запас хода пока что под вопросом – это во многом будет зависеть и от того, на какой именно байк поставят новый двигатель.

Ориентировочная цена электровелосипеда с новой трансмиссией — $3750.

Источник — Gobao

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