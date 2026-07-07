 

«Долго отвечает, просит взятки в токенах»: в Аргентине «испортился» ChatGPT после замены им всех чиновников в стране

07.07.2026, 13:48, Разное
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В Аргентине пользователи массово отмечают неспособность ChatGPT выдавать правильные ответы – если приказать нейросети выполнять функцию чиновника, то её способность вежливо вести разговор и выполнять полезную работу стремиться к нулю.

В начале этого года первый либертарианский президент в мире Хавьер Милей провёл реформу госаппарата, в ходе которой все чиновники в стране были заменены нейросетями – это позволило бюджету сэкономить несколько миллиардов долларов. Поначалу жители страны, уставшие от экономического кризиса и раздутого чиновничьего аппарата, положительно восприняли реформу, однако спустя некоторое время наблюдатели заметили отличие между обычной и «чиновничьей» версией ChatGPT – время ожидания ответа увеличилось в среднем в 22 раза, а сам он начал периодически хамить при ответах, часто указывая на неправильную форму промпта. Иногда нейрочиновник перенаправлял запрос к Grok или DeepSeek. Правительство попыталось разрешить ситуацию, заменив ChatGPT на другие аналоги, однако спустя время они точно так же деградировали.

«Теперь всю бюрократическую возню можешь оформить просто сидя в туалете у себя дома, ну и общаешься с телефоном, а не с женщиной средних лет. В остальном разницы нет. Я пытался зарегистрировать свой бизнес через ChatGPT и мне это удалось сделать только через 56 промптов – нейросеть всё время говорила, что запрос не соответствует заданной форме, а иногда вообще уходила на дозарядку. Благо, мы в Аргентине привыкли к таким ситуациям и я просто купил pro-версию ChatGPT – после этого он сразу мне выдал лицензию», – рассказал владелец небольшого кафе Хуан Гонсалес.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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