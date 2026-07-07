Венгерский телеканал попросил прощения у зрителей за многолетнюю ложь

Государственное телевидение Венгрии временно приостановило выпуск новостей в связи с реформой общественного вещания, пишет Reuters.

На государственном телеканале M1 появился черный экран с надписью: «Общественные СМИ не должны лгать. Мы просим прощения за то, что делали это многие годы».

По данным Reuters, реформа проводится правительством, чтобы сделать государственные СМИ «независимыми и заслуживающими доверия». Этот шаг стал частью предвыборных обещаний премьер-министра Петера Мадьяра, который заявлял о намерении прекратить «пропаганду» времен бывшего премьера Виктора Орбана.

Reuters пока не удалось подтвердить сообщения местных СМИ об увольнении части редакторов государственного телевидения и радио.

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