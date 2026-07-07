 

«Почта России» назначена единым оператором электронной почты

07.07.2026, 18:49, Разное
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначило АО «Почта России» единственным уполномоченным оператором электронной почты на территории Российской Федерации. Соответствующее постановление подписал министр Максут Шадаев.

По мнению чиновников, нововведение поспособствует пресечению мошеннических схем, возвращению «культуры переписки и утраченного чувства ответственности за каждое отправленное сообщение». С 1 сентября 2026 года доставка любого электронного письма без обязательной маркировки будет технически заблокирована на уровне отечественных почтовых шлюзов.

Ключевым элементом новой инфраструктуры станет электронная почтовая марка «Честный знак» – криптографический сертификат, генерируемый платформой «Почты России» и содержащий верифицированную цифровую подпись отправителя. Юридические лица и государственные органы обязаны проверять подлинность электронной подписи в марке у каждого входящего письма перед его открытием через сертифицированные узлы верификации почтовых марок. Для обеспечения бесперебойной корпоративной переписки «Почта России» вскоре приступит к реализации оптовых пакетов электронных марок: минимальный объём закупки установлен на уровне 1 миллиона штук, с ценой от 10 копеек за 1 штуку.

Физические лица смогут купить одноразовые электронные марки в отделениях почты в виде кодов. При написании письма в любом отечественном почтовом сервисе пользователю предстоит ввести код марки и таким образом погасить её. Параллельно Роскомнадзор совместно с операторами связи разворачивает на узлах ТСПУ фильтры, блокирующие входящую также и иностранную почту, не имеющую марки «Честный знак». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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