 

Ле Пен объявила, что будет баллотироваться в президенты Франции

07.07.2026, 22:01, Разное
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Лидер ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что будет участвовать в президентских выборах, которые состоятся весной 2026 года. 7 июля апелляционный суд Парижа вынес решение, позволяющее ей баллотироваться.

При этом она сообщила, что не намерена выполнять решение суда о ношении электронного браслета на лодыжке. Ле Пен также сказала о намерении оспорить частично оставленный в силе приговор в высшей судебной инстанции.

Политик рассказала, что после избрания президентом назначит на пост премьер-министра Жардена Бардела, который считается ее преемником и должен был участвовать в президентских выборах вместо нее.

Напомним, что в марте 2025 года Уголовный суд Парижа признал Ле Пен и других функционеров движения виновными в злоупотреблении общественными фондами. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, из которых два – условно, штрафу в размере 100000 евро, а также пятилетнему запрету на занятие общественных должностей.

Апелляционный суд французской столицы в вынесенном 7 июля решении также признал политика виновной в злоупотреблении общественными средствами, однако сократил до года срок запрета на занятие общественных должностей.

Ле Пен уже трижды баллотировалась в президенты, причем дважды была второй, но во втором туре остальные политические силы объединялись против нее. Однако в последние годы во Франции наблюдается рост антимигрантских настроений. Предполагается, что и в будущем году потребуется второй тур, но в первом первое место займет представитель «Национального объединения».


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