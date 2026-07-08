 

Американский WindRunner станет самым большим в мире транспортным самолетом

08.07.2026, 8:15, Разное
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Стартап Radia из Колорадо совместно с логистической компанией Blue Water Shipping разрабатывают концепт самого большого в мире транспортного самолета WindRunner. Он сможет перевозить по всему миру крупногабаритные грузы, включая 100-метровые лопасти ветрогенераторов, военную и аэрокосмическую технику и оказывать гуманитарную помощь в районах стихийных бедствий.

Этому будут способствовать размеры будущего тяжеловоза: длина — 109 м, высота — 24 метра, размах крыльев — 80 метров, максимальная масса перевозимых грузов — 72,6 т, крейсерская скорость — около 720 км/ч, потолок — 12000 м, дальность — 2000 км.

Разбег WindRunner длиной всего 1800 м позволит ему взлетать как с обычных, так и с грунтовых аэродромов, что значительно «приблизит» его к таким объектам, как ветряные электростанции, военные базы, зоны стихийных бедствий и горнодобывающие предприятия. В перечне потенциальных перевозимых грузов — РЛС, истребители F-35, вертолеты CH-47 в собранном виде, инженерное оборудование, мостоукладочные машины и другая тяжелая техника.

На данный момент WindRunner — всего лишь концепт, ожидающий своей реализации через поиск партнеров и инвесторов. Но даже после того, как самолет будет готов, разработчикам предстоит пройти сложные процедуры сертификации.Источник &#8212 Radia


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